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Топливно-энергетический комплекс
Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно
18:55 28.02.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,19% - до 938,23 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,04% - до 274,55 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,3 млн грн, в том числе акциями 4,9 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 557,16 млн грн, в том числе акциями - 0,31 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Мотор Сичи" (-0,9%), Райффайзен Банка Аваль (-0,12%) и "Укрнафты" (-0,08%).
В "зеленой зоне" завершили сессию акции "Центрэнерго" (+1,04%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,36%) и "Мотор Сичи" (-0,06%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,31% - до 652,17 пункта при объеме торгов 7,5 млн злотых (46,5 млн грн).
В "индексной корзине" тройку лидеров снижения составили бумаги Coal Energy (-5,8%), "Садовая груп" (-4,26%) и "Кернела" (-1,38%).
В росте лидировали акции KDM Shipping (+19,78%), "Астарты" (+0,61%) и агрохолдинга ИМК (+0,53%).
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