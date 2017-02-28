Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торговую сессию вторника ростом, следуя положительной динамике закрытия торгов в США днем ранее.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,40%, до 3241,73 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,63%, до 2001,32 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,77%, до 23740,73 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,29%, до 2091,64 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,21%, до 5712,20 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,06%, до 19118,99 пункта.

Фондовые площадки США в понедельник закрылись ростом на 0,08-0,28% в преддверии выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе. При этом промышленный индекс Dow Jones достиг рекордного уровня 12 раз подряд, увеличившись до отметки в 20837,44 пункта. Оптимизм американских инвесторов во вторник частично передался участникам торгов в АТР. Однако многие из них все же предпочли занять выжидательную позицию.

Трамп выступит с обращением к Конгрессу США позднее во вторник. Ожидается, что в речи американского президента будет содержаться более подробная информация по поводу заявленного ранее амбициозного налогового плана, а также другие детали его экономической политики.

"Рынок в настоящее время придерживается выжидательной позиции. (В речи Дональда Трампа - ред.) будет несколько тем, которые ждут участники торгов. Среди них налоговый вопрос, затраты на инфраструктуру и торговая политика", - приводит агентство MarketWatch слова рыночного стратега IG Group Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan).