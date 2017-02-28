Основные фондовые индексы США в понедельник выросли, Dow Jones достиг рекордного уровня 12 раз подряд на фоне ожидания выступления президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,08% - до 20837,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,28%, до 5861,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,1%, до 2369,73 пункта.

Выступление Трампа в Конгрессе США состоится во вторник. Ожидается, что в речи американского президента будет содержаться более подробная информацию по поводу заявленного ранее амбициозного налогового плана, а также другие детали его экономической политики.

"В конце концов люди сфокусируются на тоне речи президента Трампа во вторник", - считает сотрудник Wedbush Securities Ян Винер (Ian Winer), которого цитирует MarketWatch.

Объем заказов товаров длительного пользования в стране в январе вырос на 1,8%, совпав с прогнозами аналитиков. При этом индикатор за декабрь 2016 года был пересмотрен в сторону уменьшения: снижение составило 0,8% против сообщавшихся ранее 0,5%. Объем заказов без учета транспорта снизился в январе на 0,2%, аналитики прогнозировали рост индикатора на 0,5%.

Число незавершенных продаж домов в январе снизилось на 2,8%, тогда как эксперты ожидали роста показателя на 1,1%.