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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рынки акций Азии 27 февраля опустились в ожидании новостей из США

12:32 27.02.2017 |

Фондовый рынок

 

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник уменьшились, инвесторы начинают неделю с осторожностью в ожидании публикации данных об экономике США, а также выступлений американского президента Дональда Трампа в Конгрессе во вторник и представителей Федеральной резервной системы в пятницу, сообщает MarketWatch.

Инвесторы рассчитывают на то, что Д.Трамп наконец-то представит долгожданные подробности налоговой реформы, которую он планирует провести.

Кроме того, в конце недели состоятся выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и ряда руководителей Федеральных резервных банков, в ходе которых они могут дать какие-то намеки на время повышения процентных ставок.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,2%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились по итогам торгов соответственно на 0,91% и 1,04%, в том числе из-за укрепления курса иены относительно доллара США. Topix завершил " в минусе" третьи торги подряд, чего не происходило с ним с начала текущего года.

Лидерами падения котировок выступили акции производителей электроники и представителей финансового сектора, включая банки Mitsubishi UFJ Financial (на 2,6%) и Sumitomo Mitsui Financial (на 2%), а также страховщиков Dai-ichi Life (на 3%) и Sompo (на 4%).

Рыночная стоимость таких крупных экспортеров, как Hitachi и Fuji Heavy Industries, снизились соответственно на 2,5% и 1,1%, автопроизводителей Toyota Motor и Honda Motor, значительная часть выручки которых также поступает из-за рубежа - на 0,7% и 1,6% соответственно.

Помимо этого подешевели акции нефтепроизводителей Inpex - на 2,9% и Japan Petroleum Exploration - на 1,7%.

Китайский индикатор Shanghai Composite за день потерял 0,76%, гонконгский Hang Seng - 0,17%.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,41%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,26%.

Бумаги корейского производителя электроники Samsung Electronics подешевели на 0,4%.

Цена акций Retail Food Group упала на 6,7% после того, как австралийская компания розничной торговли ухудшила прогноз финансовых показателей.

В то же время рыночная стоимость QBE Insurance Group выросла на 2,4%. Крупнейший страховщик Австралии увеличил чистую прибыль в прошлом году на 5%. Также он ожидает повышения инвестиционного дохода на 2,5-3% по итогам текущего года после его роста на 2,4% в прошлом году.

Рынки Тайваня в понедельник закрыты в связи с праздничным днем.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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