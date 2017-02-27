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Рынок акций США закрылся ростом 24 февраля, Dow Jones прибавил 0,05%
07:20 27.02.2017 |
Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, телекоммуникаций и потребительских услуг.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,05%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 подорожал на 0,15%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,17%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Wal-Mart Stores Inc, которые подорожали на 1,08 п. (1,51%), закрывшись на отметке в 72,39. Котировки Johnson & Johnson выросли на 1,83 п. (1,51%), завершив торги на уровне 122,73. Бумаги Intel Corporation выросли в цене на 0,35 п. (0,97%), закрывшись на отметке 36,53.
Лидерами падения стали акции Goldman Sachs Group Inc, цена которых упала на 3,84 п. (1,53%), завершив сессию на отметке 247,35. Акции JPMorgan Chase & Co поднялись на 0,80 п. (0,88%), закрывшись на уровне 90,33, а Exxon Mobil Corporation снизились в цене на 0,70 п. (0,86%) и завершили торги на отметке 81,08.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Foot Locker Inc, которые подорожали на 9,38% до отметки 75,01, Intuit Inc, которые набрали 6,06%, закрывшись на уровне 128,01, а также акции Nordstrom Inc, которые повысились на 5,74%, завершив сессию на отметке 46,46.
Лидерами падения стали акции Southwestern Energy Company, которые снизились в цене на 11,98%, закрывшись на отметке 7,35. Акции компании Hewlett Packard Enterprise Co потеряли 6,89% и завершили сессию на уровне 22,96. Котировки Range Resources Corporation снизились в цене на 4,49% до отметки 27,64.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Cempra Inc, которые подорожали на 28,57% до отметки 4,050, Applied Opt , которые набрали 22,71%, закрывшись на уровне 45,98, а также акции Universal Display, которые повысились на 20,09%, завершив сессию на отметке 81,00.
Лидерами падения стали акции Cumulus Media Inc, которые снизились в цене на 24,10%, закрывшись на отметке 0,7590. Акции компании FunctionX Inc потеряли 22,48% и завершили сессию на уровне 1,0000. Котировки My Size Inc снизились в цене на 15,09% до отметки 2,70.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1646) превысило количество закрывшихся в минусе (1572), а котировки 46 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1304 компаний подешевели, 1214 выросли, a 105 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Intuit Inc выросли до исторического максимума, подорожав на 6,06%, 7,31 п., и завершили торги на отметке 128,01. Котировки акций Cumulus Media Inc упали до минимума, подешевев на 24,10%, 0,2410 п., и завершили торги на отметке 0,7590. Котировки акций Applied Opt выросли до исторического максимума, подорожав на 22,71%, 8,51 п., и завершили торги на отметке 45,98. Котировки акций Universal Display выросли до исторического максимума, подорожав на 20,09%, 13,55 п., и завершили торги на отметке 81,00. Котировки акций My Size Inc упали до исторического минимума, упав на 15,09%, 0,48 п., и завершили торги на отметке 2,70.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 1,79% до отметки 11.50.
Фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,53%, или 6,60, достигнув отметки $1.258,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на нефть WTI с поставкой в апреле снизились на 0,75%, или 0,41, до $54,04 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле подешевели на 0,97%, или 0,55, до отметки $56,03 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,21% до 1,0559, а котировки USD/JPY упали на 0,44%, достигнув отметки 112,12.
Индекс USD вырос на 0,19% до 101,14.
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