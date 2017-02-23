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Рынок акций Японии закрылся падением 23 февраля, Nikkei 225 снизился на 0,11%
09:13 23.02.2017 |
Фондовый рынок Японии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов транспортного оборудования, электроснабжения и целлюлозно-бумажной промышленности.
На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 подешевел на 0,11%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Yamato Holdings Co., Ltd. (T:9064), которые подорожали на 179,5 п. (7,89%), закрывшись на отметке в 2.454,0. Котировки Showa Shell Sekiyu K.K. (T:5002) выросли на 45,0 п. (4,11%), завершив торги на уровне 1.141,0. Бумаги Mitsui Engineering & Shipbuilding (T:7003) выросли в цене на 7,0 п. (3,87%), закрывшись на отметке 188,0.
Лидерами падения стали акции Toshiba Corp. (T:6502), цена которых упала на 10,6 п. (4,71%), завершив сессию на отметке 214,6. Акции Toho Zinc Co., Ltd. (T:5707) поднялись на 17,0 п. (2,68%), закрывшись на уровне 618,0, а Tokuyama Corp. (T:4043) снизились в цене на 15,0 п. (2,60%) и завершили торги на отметке 562,0.
На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1628) превысило количество закрывшихся в минусе (1366), а котировки 345 акций практически не изменились.
Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 0,59% до отметки 16.98, достигнув нового 52-недельного минимума.
Фьючерс на нефть WTI с поставкой в апреле прибавил 0,90%, или 0,48, достигнув отметки $54,07 за баррель. Что касается других товаров, цены на нефть Brent с поставкой в апреле выросли на 0,90%, или 0,50, до $56,34 за баррель. Фьючерсы на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,32%, или 3,95, до отметки $1.237,25 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,03% до 113,28, а котировки EUR/JPY упали на 0,05%, достигнув отметки 119,57.
Индекс USD вырос на 0,02% до 101,33.
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