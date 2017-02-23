Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снизились на фоне публикации протоколов первого в этом году заседания ФРС, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,16% - до 20775,60 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,09%, до 5860,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,11%, до 2362,82 пункта.

Члены Комитета по открытым рынкам ФРС США на встрече 31 января - 1 февраля пришли к мнению, что ситуация в экономике страны улучшается, и предложения президента США Дональда Трампа по экономической политике помогут ускорить рост, в связи с чем Центробанк сможет повысить процентные ставки достаточно скоро, следует из протокола заседания. Кроме того, регулятор отметил некоторые улучшения в состоянии экономики страны.

"Похоже, повышение ставок в марте на повестке дня, даже если в протоколе так не говорится, и ФРС, вероятно, готовит к нему рынок", - приводит агентство MarketWatch слова главного рыночного стратега в Boston Private Wealth Роберта Павлика (Robert Pavlik).

Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в январе выросло на 3,3% по сравнению с пересмотренным показателем декабря 2016 года - до 5,69 миллиона, тогда как аналитики ожидали меньшего роста числа сделок - на 1,1%, до 5,54 миллиона. В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в январе вырос на 3,8%.

Доля проблемной недвижимости на рынке вторичного жилья США в январе составила 7% от общего объема продаж по сравнению с 9% в январе 2016 года.