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Фондовые индексы Украины по итогам торгов в среду снизились
18:48 22.02.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги в среду умеренным снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,24% - до 918,8 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 272,82 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7 млн грн, в том числе акциями 5,9 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 155,8 млн грн, в том числе акциями - 0,26 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Центрэнерго" (-1,65%), "Донбассэнерго" (-1,08%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,88%).
В "зеленой зоне" завершили торги акции "Укрнафты" (+2,23%) и "Мотор Сичи" (+0,09%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,09%) и "Мотор Сичи" (-0,71%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,03% - до 633,18 пункта при объеме торгов 6,9 млн злотых (45,68 млн грн).
В "индексной корзине" выросли в цене акции "Астарты" (+1,27%) и KDM Shipping (+2,57%).
Тройку лидеров снижения составили бумаги Coal Energy (-8%), "Садовая груп" (-3,92%) и KSG Agro (-2,22%).
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