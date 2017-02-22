Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду, поскольку трейдеры находятся в ожидании публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.48 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,15%, до 3248,35 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,02%, до 1981,54 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,82% - до 24161,21 пункта, корейский KOSPI - на 0,12%, до 2105,85 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,09% - до 19363,91 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,15% - до 5799,90 пункта.

Участники рынка находятся в ожидании публикации протокола ФРС по итогам январского заседания. Регулятор опубликует его позднее в среду. Трейдеры ожидают, что протокол даст им новое понимание относительно будущего повышения процентной ставки.

По мнению валютного стратега Royal Bank of Canada Сью Трина (Sue Trinh), слова которого приводит агентство Market Watch, ожидается, что риторика ФРС, направленная на повышение ставки, сохранится. Протокол, вероятно, подтвердит это, считает стратег.

На прошлой неделе глава ФРС Джанет Йеллен заявила о возможном повышении ставки в ближайшие месяцы. Это ускорит рост экономики США, что, по мнению инвесторов, положительно отразится на мировой экономике. Регулятор по итогам январского заседания ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,5-0,75%. Следующее заседание ФРС запланировано на 14-15 марта.