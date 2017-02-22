Фондовые индексы Украины по итогам торгов во вторник немного восстановили позиции: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,43% - до 921,02 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 273,15 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,47 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 496,28 млн грн, в том числе акциями - 0,16 млн грн.

Среди индексных акций УБ выросли в цене бумаги "Центрэнерго" (+1,67%), "Донбассэнерго" (+1,41%) и "Укрнафты" (+0,75%).

Подешевели акции Райффайзен Банка Аваль (-0,81%) и "Мотор Сичи" (-0,05%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,36%) и "Мотор Сичи" (+0,35%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв повысился на 0,31% - до 636,07 пункта при объеме торгов 3,6 млн злотых (23,8 млн грн).

Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги Coal Energy (+1,35%), "Овостара" (+1,12%) и "Агротона" (+0,93%).

Тройку лидеров снижения составили бумаги KSG Agro (-3,56%), KDM Shipping (-2,75%) и "Садовая груп" (-1,92%).

