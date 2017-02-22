Объем биржевых контрактов с ценными бумагами вырос на 2,13% до 14,08 млрд гривен в январе.

Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.

В течение января 2017 по сравнению с данными аналогичного периода 2016 году объем биржевых контрактов с ценными бумагами на организаторах торговли увеличился на 2,13% (или на 0,30 млрд гривен) (январь 2016 - 14,08 млрд гривен).

Наибольший объем торгов по финансовым инструментам на организаторах торговли за указанный период зафиксирован с государственными облигациями - 13,68 млрд гривен (95,09% от общего объема биржевых контрактов на организаторах торговли в январе текущего года).

На организационно оформленном рынке в течение января 2017 наблюдалась консолидация торговли ценными бумагами на двух фондовых биржах "Перспектива" и "ПФТС", что составляло 96,75% стоимости биржевых контрактов.

Общий объем выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в январе 2017 года, составил 3,61 млрд гривен, что меньше на 7,37 млрд гривен по сравнению с соответствующим периодом 2016 (10,98 млрд гривен).

В течение января 2016 комиссией зарегистрированы 14 выпусков акций на сумму 2,87 млрд гривен.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 году, объем зарегистрированных выпусков акций уменьшился на 6,81 млрд гривен.

В течение января объем выпусков инвестиционных сертификатов КУА ПИФ, зарегистрированных комиссией, составил 103,70 млн гривен, что меньше на 613,70 млн гривен по сравнению с данными за аналогичный период 2016 года.

С начала регистрации по состоянию на 31 января количество зарегистрированных корпоративных и паевых инвестиционных фондов составляло 2 234 института совместного инвестирования, из них 473 - корпоративных инвестиционных фондов, 1 761 - паевых инвестиционных фондов.

Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 17,21% до 236,95 млрд гривен в 2016 году по сравнению с 2015 годом.