Украинский рынок акций завершил торги в понедельник снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,41% - до 917,04 пункта, индекс ПФТС - на 0,04%, до 272,83 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,8 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 282,2 млн грн, в том числе акциями - 0,27 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Донбассэнерго" (-1,65%), Райффайзен Банка Аваль (-1,36%) и "Мотор Сичи" (-0,82%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,38%) и "Центрэнерго" (-0,71%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв повысился на 0,72% - до 632,33 пункта при объеме торгов 1 млн злотых (6,63 млн грн).

Среди индексных акций в росте лидировали бумаги Coal Energy (+9,63%), "Садовая груп" (+8,33%) и "Астарты" (+1,64%).

Тройку лидеров снижения составили акции "Овостара" (-3,26%), "Агротона" (-2,11%) и агрохолдинга ИМК (-1,33%).

