Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно ростом в ожидании публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также выступлений представителей ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,18%, до 3239,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,90%, до 1962,53 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,47%, до 24146,08 пункта, корейский KOSPI - на 0,18%, до 2084,39 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,18%, до 5795,10 пункта, а японский Nikkei 225 увеличился на 0,09%, до 19251,08 пункта.

В среду ФРС опубликует протокол своего январского заседания. Трейдеры надеются, что данные протокола дадут подсказку, когда регулятор может повысить процентную ставку. Кроме того, участники рынка ждут на этой неделе выступлений не менее пяти представителей Федрезерва.

На прошлой неделе глава ФРС Джанет Йеллен заявила о возможном повышении ставки в ближайшие месяцы. Повышение ставки ускорит рост экономики США, что, по мнению участников рынка, положительно отразится на мировой экономике. Регулятор по итогам январского заседания ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,5-0,75%. Следующее заседание ФРС запланировано на 14-15 марта.

В целом объем торгов на рынках в понедельник был низким из-за закрытия бирж США в связи с празднованием Дня президента, который отмечается в третий понедельник февраля. Изначально в этот день отмечали день рождения первого президента США Джорджа Вашингтона, который родился 22 февраля 1732 года. Позднее в этот праздник стали чтить память всех предыдущих президентов страны.

По словам рыночного стратега IG Asia Pte Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan), которые приводит агентство MarketWatch, на рынке сегодня нет особенных колебаний, поскольку рынки США закрыты.