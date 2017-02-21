Основные фондовые индексы США в пятницу выросли, Dow Jones и NASDAQ обновили рекорды в рамках "ралли Трампа", свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,02% - до 20624,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,41%, до 5838,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,17%, до 2351,16 пункта.

Последние дни стали рекордными для всех трех основных фондовых индексов страны - NASDAQ и S&P 500 достигали исторического максимума семь дней подряд на фоне обещания президента США Дональда Трампа сократить налоги, причем NASDAQ впервые с 1999 года, а S&P 500 - с 2013 года. В четверг, однако, ралли было частично прервано.

"Люди сосредоточены только на плюсах его предвыборных обещаний", - отмечает инвестстратег CFRA Research Линдси Белл (Lindsey Bell), чьи слова приводит агентство Рейтер.

Объем торгов в пятницу в целом был ниже обычного перед длинными выходными: в понедельник биржи США будут закрыты в связи с национальным праздником - Президентским днем.

Инвесторы обратили внимание на предложение компании Kraft Heinz о покупке международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever, однако получила отказ. Kraft Heinz намерена продолжить переговоры и заполучить согласие по условиям сделки.

Акции компании UnitedHealth Group подешевели на 3,68% на фоне сообщений об иске против компании со стороны минюста США. По мнению ведомства, компания неоправданно завышала цены на свои страховые услуги по программе Medicare Advantage на протяжении многих лет.