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Топливно-энергетический комплекс
Рынок акций Украины завершил торги 17 февраля снижением
18:56 17.02.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,21% - до 920,79 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 272,93 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,18 млн грн, в том числе акциями 4,6 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 208,67 млн грн, в том числе акциями - 0,25 млн грн.
Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги "Донбассэнерго" (-1,08%), "Укрнафты" (-0,72%) и "Центрэнерго" (-0,16%).
Подорожали акции "Мотор Сичи" (+0,84%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,82%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,18%) и "Мотор Сичи" (-0,16%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 0,59% - до 629,49 пункта при объеме торгов 2,7 млн злотых (17,87 млн грн).
Тройку лидеров снижения составили бумаги KDM Shipping (-3,19%), "Кернела" (-1,74%) и "Астарты" (-0,82%).
В росте лидировали бумаги Coal Energy (+8%), KSG Agro (+6,65%) и "Милкиленда" (+2,79%).
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