Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг; инвесторы фиксируют прибыль, полученную в ходе ралли днем ранее, в свете вновь появившейся геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,19%, до 3219,22 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,41%, до 1954,99 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,41% - до 24092,26 пункта, корейский KOSPI снижался на 0,13%, до 2081,11 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,57% - до 19328,07 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,05% - до 5806,30 пункта.

Несмотря на недавние позитивные данные из Китая по экспорту, инвесторы остаются осторожными. Их беспокойство связано с геополитической неопределенностью и антиглобалистской риторикой президента США Дональда Трампа, отмечает агентство Рейтер. При этом накануне игроки рынка были явно более оптимистичными.

Во вторник глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен выступила перед банковским комитетом сената. Она заявила, что регулятор в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку. Повышение ставки ускорит рост экономики США, что, по мнению инвесторов, положительно отразится на мировой экономике.

Сообщение о взгляде Йеллен на макроэкономическую ситуацию привело к оживлению на биржах АТР и помогло им закрыть торги среды преимущественно ростом. "Сейчас мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли инвесторами", - сказал Рейтеру глава Ample Finance Group Алекс Вонг (Alex Wong).