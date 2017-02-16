Основные фондовые индексы США в среду вновь поставили рекорды на фоне повторного обещания президента страны Дональда Трампа сократить налоги, NASDAQ достигает исторического максимума уже целую неделю впервые за 18 лет, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,52% - до 20611,86 пункта, увеличиваясь до рекордного уровня пять дней подряд. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,64%, до 5819,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 -на 0,5%, до 2349,25 пункта. Оба индекса ставят рекорды семь дней подряд, причем NASDAQ впервые с 1999 года, а S&P 500 - с 2013 года.

Все три основных фондовых индекса растут на фоне надежд инвесторов на снижение налогового бремени и госрегулирования в стране. Ранее Трамп пообещал представить "феноменальный" налоговый план, не приведя, однако, никаких подробностей.

Потребительские цены в США в годовом выражении в январе 2017 года выросли максимальными темпами с марта 2012 года - на 2,5%, а в месячном - на 0,6%. Аналитики ожидали меньшего роста индикаторов: в годовом выражении на 2,4%, а в месячном - на 0,3%. Объем розничных продаж в стране в январе в месячном выражении вырос на 0,4%. Аналитики ожидали роста индикатора на 0,1% к декабрю 2016 года.

Между тем, промышленное производство в январе снизилось в месячном выражении на 0,3%, тогда как эксперты ожидали сохранения показателя.

Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен накануне заявила, что регулятор в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку. Йеллен признала, что задержка с повышением ставки может создать определенные проблемы для рынка и в итоге привести к новой рецессии.

"Корень этого роста - в ожиданиях значительного снижения регулирования и большой налоговой реформы в корпоративной Америке. Очень высоки ожидания структурных изменений в экономике для ускорения роста", - считает сотрудник Wedbush Securities Ян Винер (Ian Winer), которого цитирует MarketWatch.