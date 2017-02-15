Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен в Конгрессе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,31%, до 3228 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,02%, до 1964,68 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,26% - до 24002,57 пункта, корейский KOSPI - на 0,39%, до 2082,55пункта. Японский Nikkei 225 рос на 1,05% - до 19441,39 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,9% - до 5807 пунктов.

Во вторник глава ФРС выступила перед банковским комитетом сената. Она заявила, что регулятор в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку. Йеллен также признала, что задержка с повышением ставки может создать определенные проблемы для рынка и в итоге привести к новой рецессии.

"Рынок приободрился после комментариев Йеллен, и такие позитивные настроения, вероятно, продлятся в течение всего дня", - приводит агентство Рейтер слова стратега Daiwa Securities Такуя Такахаси (Takuya Takahashi).