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Три ключевых биржевых индекса США четвертый день ставят рекорды
07:29 15.02.2017 |
Основные фондовые индексы США во вторник вновь выросли до рекордных уровней - четвертый день подряд - после выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,45% - до 20504,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,32% - до 5782,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,4% - до 2337,58 пункта, свидетельствуют данные торгов.
ФРС в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку, заявила во вторник Йеллен. В рамках слушаний в сенате она признала, что задержка с повышением ставки может создать определенные проблемы для рынка и в итоге привести к новой рецессии. "Слишком долгое ожидание может быть неблагоразумным", - сказала глава регулятора.
"Похоже, она готовит рынки к тому, чтобы они ожидали два или три повышения ставки, что отражается в более резких движениях по доходностям облигаций и в финансовом секторе", - приводит агентство MarketWatch слова главного трейдера по акциям в RBC Global Asset Management Райана Ларсона.
По данным CME Group, прогнозы членов комитета ФРС предполагают, что регулятор в этом году поднимет учетную ставку трижды, однако рынки не ожидают каких-либо изменений раньше июня.
В свою очередь, глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан отметил, что регулятор должен повышать ставки медленно и постепенно. "Будущее сворачивание стимулирующей монетарной политики может, вероятно, быть осуществлено постепенно и терпеливо", - сказал он.
Последние дни индексы США ставят рекорд за рекордом на фоне обещания президента страны Дональда Трампа представить в ближайшее время план налоговой реформы. Во время встречи с главами авиакомпаний Трамп заявил, что модернизирует общую инфраструктуру, уменьшит госрегулирование и снизит налоги. Президент назвал свой налоговый план "феноменальным", но не сообщил подробностей.
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