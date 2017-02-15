Индекс "Украинской биржи" (УБ) во вторник снизился на 1,06% - до 932,55 пункта в рамках коррекции после существенного роста днем ранее, индекс ПФТС к концу торгов вернулся к итоговой отметке предыдущего дня - 273,11 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,25 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 540,62 млн грн, в том числе акциями - 0,4 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Больше всех подешевели бумаги "Укрнафты" (-3,54%), "Донбассэнерго" (-2,26%) и "Мотор Сичи" (-0,38%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,26%), "Мотор Сичи" (+0,24%), банка "Пивденный" (-2,61%), Индустриалбанка (+1,82%) и Днепровагонмаша (-2,11%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв снизился на 0,43% - до 628,89 пункта при объеме торгов 5,4 млн злотых (36,45 млн грн).

В "индексной корзине" худшую динамику демонстрировали акции "Агротона" (-6,67%), "Кернела" (-0,69%) и Coal Energy (-0,62%).

В росте лидировали акции "Милкиленда" (+3,6%), KSG Agro (+3,2%) и "Садовая груп" (+2,17%).

