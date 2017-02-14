Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились во вторник, участники рынка отреагировали корпоративную отчетность и статданные из Китая, пишет MarketWatch.

Вместе с тем инвесторы продолжают ждать выступления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Конгрессе США в надежде на новые сигналы о сроках повышения процентных ставок и сокращения объема активов на балансе Федрезерва.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,2% к концу сессии, его значение составило 143,99 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,1%, более широкий Topix - на 1%.

Гонконгский Hang Seng почти не изменился, как и китайский Shanghai Composite.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%, южнокорейский индекс Kospi - 0,2%, сингапурский FTSE Straits Times - 1,3%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе выросли на 2,5% в годовом выражении, подъем ускорился с 2,1% в декабре, был максимальным за 2,5 года.

Вместе с тем индекс цен производителей (PPI) подскочил на 6,9%, его подъем оказался самым значительным с августа 2011 года.

В обоих случаях рынок ожидал менее значительного усиления инфляции в КНР.

Индекс доверия инвесторов и предпринимателей к экономике Австралии неожиданно вырос в январе до 10 пунктов с 6 пунктов в декабре и достиг максимума за три года. При этом индикатор деловой конъюнктуры подскочил с 10 до 16 пунктов - самого высокого уровня за 10 лет.

Акции Toshiba Corp. подешевели на 8% после неожиданного переноса публикации отчетности. После закрытия рынка Toshiba объявила о списании $6,3 млрд и дала прогноз убытка по итогам года.

Рыночная стоимость Nikon рухнула на 14,6% из-за ухудшения прогноза убытка на текущий фингод.

Цена бумаг одного из крупнейших сырьевых трейдеров Азии Noble Group подскочила на 11,7% после того, как компания подтвердила факт стратегических переговоров с инвесторами.