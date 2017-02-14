Основные фондовые индексы США в понедельник вновь выросли до рекордных значений - третий день подряд - на фоне заявления о налоговой реформе президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,7% - до 20412,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,52%, до 5763,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,52%, до 2328,25 пункта.

В минувший четверг Трамп пообещал представить в ближайшее время план налоговой реформы. Во время встречи с главами авиакомпаний Трамп заявил, что модернизирует инфраструктуру, уменьшит регулирование и снизит налоги. Президент назвал свой налоговый план "феноменальным", но не сообщил дополнительных подробностей.

"Инвесторы сейчас внимательно следят, как бизнесмен, ставший политиком, сообщает о тонкостях своих планов по стимулированию экономического роста", - пишет агентство Рейтер.

Также инвесторы с облегчением восприняли тот факт, что Трамп по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ не делал резких заявлений по вопросам торговли, валюты и безопасности.

"Инвесторы готовы признать, что перспективы роста выросли, и они не просто говорят это, они вкладывают деньги", - сказал агентству Рейтер управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс KSGR(Jamie Cox).