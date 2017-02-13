Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги первого дня рабочей недели ростом на фоне спокойных итогов официальных переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,63%, до 3216,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,74%, до 1964,75 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,58%, до 23710,98 пункта, корейский KOSPI - на 0,17%, до 2078,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,70%, до 5760,70 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,41%, до 19459,15 пункта.

В минувшие выходные состоялись официальные переговоры Трампа и Абэ. "Инвесторы считают, что переговоры, по-видимому, окончились спокойно, так как президент Дональд Трамп не делал жестких высказываний по вопросам торговли, валюты и безопасности", - сообщает агентство Рейтер.

Оптимизм инвесторов также по-прежнему подкреплен последними комментариями Трампа об отношениях США и Китая. На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе разговора лидер США подтвердил свое решение соблюдать "политику одного Китая".

Не осталась без внимания участников торгов и статистика ВВП Японии. Как сообщило правительство страны, рост экономики в четвертом квартале 2016 года, по первой оценке, составил 0,2% против роста показателя на 0,3% в третьем квартале. Аналитики ожидали увеличения индикатора на 0,3%.

В годовом исчислении ВВП Японии в четвертом квартале продемонстрировал рост на 1%. Аналитики также ожидали больший рост индикатора - на 1,1%. При этом показатель годового роста ВВП за четвертый квартал 2015 года был пересмотрен с 1,3% до 1,4%.