Основные фондовые индексы США в пятницу закрылись на рекордных уровнях второй день подряд на фоне ожидания инвесторами налоговых реформ в США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,48% - до 20269,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,33%, до 5734,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,36%, до 2316,10 пункта.

В четверг президент США Дональд Трамп пообещал представить план налоговой реформы в ближайшее время. Во время встречи с главами авиакомпаний Трамп заявил, что модернизирует инфраструктуру, уменьшит регулирование и снизит налоги. Президент назвал свой налоговый план "феноменальным", но не сообщил дополнительных подробностей.

Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по предварительной оценке, упал до 95,7 пункта с 98,5 пункта в январе. Аналитики ожидали меньшего снижения индикатора - до 97,9 пункта с январской отметки.

Профицит бюджета США в январе 2016-2017 финансового года снизился на 7% и составил 51,257 миллиарда долларов, тогда как аналитики прогнозировали профицит по итогам отчетного месяца на уровне 40 миллиардов долларов.