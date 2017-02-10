Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в последний день рабочей недели на фоне снижения курса иены к доллару, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.21 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,42%, до 3196,54 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,17%, до 1951,29 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,57% - до 23658,35 пункта, корейский KOSPI - на 0,49%, до 2075,17 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 2,35% - до 19352,80 пункта. По итогам торгов австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,8% - до 5720,6 пункта.

Иена дешевеет к доллару на заявлениях президентской администрации США о грядущем снижении налогового бремени в стране. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил в четверг, что Дональд Трамп в ближайшее время представит всеобъемлющий налоговый план, который коснется не только компаний, но и частных лиц.

Ослабление иены помогает японским экспортерам, поскольку повышает доходы от экспорта в японской валюте. На этом фоне акции японского автопроизводителя Suzuki Motor дорожают на 2,64% - до 4507 иен. Акции Toshiba растут в цене на 5,5% - до 237,9 иены.

Трейдеры также обратили внимание на статистику по импорту и экспорту Китая. Экспорт Китая по итогам 2016 года сократился на 7,7% и составил 2,097 триллиона долларов, импорт - на 5,5%, до 1,587 триллиона долларов.

Положительное сальдо торгового баланса Китая в январе составило 51,35 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали положительное сальдо в размере 47,9 миллиарда долларов. Общий объем внешней торговли Китая в январе вырос на 11,4% - до 314,16 миллиарда долларов.