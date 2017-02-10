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Три индекса США второй раз в 2017 г поставили рекорд
07:36 10.02.2017 |
Основные фондовые индексы США в четверг второй раз с начала года достигли исторических максимумов на фоне ожидания инвесторами налогового плана президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,59% - до 20172,40 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,58%, до 5715,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,58%, до 2307,87 пункта.
Инвесторы обратили внимание на заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время представит налоговый план, который будет всеобъемлющим и коснется не только компаний, но и частных лиц.
Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 4 февраля, снизилось на 12 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 234 тысячи. Аналитики ожидали роста показателя на 4 тысячи с показателя предыдущей недели в 246 тысяч, до 250 тысяч. Среднее число первичных заявок за четыре недели до 4 февраля снизилось до минимума с ноября 19723 года и составило 244,25 тысячи.
В рамках послевыборного ралли в четверг росли акции финансовых организаций. Так, бумаги Morgan Stanley прибавили 2,14%, а Bank of America -1,94%. Акции Twitter подешевели на 12,37% после разочаровывающих финансовых результатов компании. Убыток сервиса микроблогов по итогам четвертого квартала увеличился в 1,9 раза, до 167,054 миллиона долларов. Чистый разводненный убыток в пересчете на одну акцию составил 0,23 доллара (аналитики ожидали 0,12 доллара).
Чистая прибыль оператора сетей быстрого питания Yum! Brands по итогам четвертого квартала снизилась на 2,9%, до 267 миллионов долларов, или 0,77 доллара на акцию. Эксперты ожидали значения показателя на уровне 0,74 доллара на акцию. Coca-Cola Company уменьшила квартальную прибыль на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 550 миллионов долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,13 доллара, тогда как эксперты ожидали показателя на уровне 0,37 доллара.
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