Рынок акций Украины завершил торги в четверг ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) взлетел на 3,69% - до 900,88 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,26% - до 270,78 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7 млн грн, в том числе акциями 6,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 209,4 млн грн, в том числе акциями - 0,37 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Локомотивом роста индекса выступили акции Райффайзен Банка Аваль, курс которых взлетел на 9,3% на сообщении о наибольшей среди украинских банков прибыли по итогам 2016 года.

Существенным ростом отличились также акции "Донбассэнерго" (+3,03%) "Укрнафты" (+2,85%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,81%), "Мотор Сичи" (+1,18%), Индустриалбанка (-1,2%) и банка "Пивденный" (0%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 1,89% - до 639,23 пункта при объеме торгов 6 млн злотых (40,5 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подорожали акции KDM Shipping (+20,42%), "Кернела" (+3,98%) и "Милкиленда" (+1,54%).

Снизились в цене акции "Агротона" (-0,72%) и "Овостара" (-0,06%).

