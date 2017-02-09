Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона увеличились в четверг, исключением стал японский рынок, на который негативное влияние оказывает укрепление иены, сообщает MarketWatch.

Кроме того, инвесторы ждут итогов встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая пройдет в пятницу в Вашингтоне.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился за день на 0,3%.

"Нам нужен какой-то толчок, - полагает Кристофер Молтке-Лет из Saxo Capital Markets. - Я думаю, что рынок будет двигаться в значительной степени за счет отдельных компаний".

Объемы торгов остаются достаточно низкими в текущем году, даже несмотря на активизацию в прошлом месяце, вызванную надеждами на то, что новый президент США Дональд Трамп будет проводить политику стимулирования экономического роста. Оборот сделок с акциями, входящими в расчет Hang Seng, в этом году на 21% меньше среднего показателя за последние два года, у S&P/ASX 200 этот показатель ниже на 16%. Объем торговли с бумагами из Nikkei 225 на 6% меньше среднего уровня за прошлый год, свидетельствуют данные Thomson Reuters.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов уменьшились соответственно на 0,53% и 0,7%.

Котировки акций Toshiba упали на 6,7% после заявления аналитиков Mizuho Securities, что они имеют высокие риски делистинга.

Кроме того, из-за роста стоимости японской нацвалюты дешевеют бумаги компаний-экспортеров, включая автопроизводителей Toyota Motor - на 2%, Honda Motor - на 2%, Hitachi - на 8%, Fuji Heavy Industries - на 3,7%.

Гонконгский индекс Hang Seng по итогам сессии увеличился на 0,17%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,51%.

В частности, выросли котировки акций Tencent Holdings Ltd. (+0,1%) и некоторых финансовых компаний, включая China Construction Bank (+1,2%).

Индекс акций китайских компаний, торгующихся в Гонконге, Hang Seng China Enterprises, подскочил на 1,2% и преодолел психологически важную отметку в 10000 пунктов. Торги он завершил на уровне 10075,17 пункта, что является максимумом с ноября 2015 года.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 в четверг поднялся на 0,23%, южнокорейский Kospi - на 0,04%.