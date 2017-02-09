Основные фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне неоднозначных отчетов компаний, NASDAQ достиг рекордного уровня, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,18% - до 20054,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,15% - до 5682,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,07% - до 2294,67 пункта.

Производитель ботокса Allergan по итогам четвертого квартала зафиксировал прибыль 1,2 миллиона долларов против убытка в 629,3 миллиона годом ранее, превзойдя прогнозы аналитиков. Выручка Allergan за квартал при этом выросла на 7,2%, до 3,864 миллиарда долларов.

Чистая прибыль американской корпорации Mondelez International, приходящаяся на головную компанию, в четвертом квартале составила 93 миллиона долларов по сравнению с убытком в 729 миллионов в аналогичном периоде 2015 года. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 0,06 доллара против убытка в 0,45 доллара годом ранее.

Акции медицинской компании Gilead Sciences снижались на 8,6% на фоне снижения квартальной прибыли из-за плохих продаж лекарства против гепатита С. Прибыль компании составила 3,1 миллиарда долларов, или 2,34 доллара на акцию, тогда как аналитики ожидали показателя на уровне 2,612 доллара.

Фондовые индексы США после президентских выборов растут до рекордных уровней на фоне ожидания новых мер по стимулированию экономики. Однако в последнее время ралли несколько замедлилось. "Рынок берет паузу, поскольку некоторые сомневаются, что налоговые реформы Трампа состоятся в этом году", - сказала агентству MarketWatch старший рыночный стратег Voya Financial Кэрин Кавано.