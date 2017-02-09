Фондовый рынок Украины завершил торги в среду умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,89% - до 868,79 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 270,08 пункта.

Объем торгов на УБ составил 4,9 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 186,65 млн грн, в том числе акциями - 0,37 млн грн.

Почти все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Донбассэнерго" (+3,21%), Райффайзен Банка Аваль (+1,37%) и "Центрэнерго" (+1,33%).

Не изменились в цене только бумаги "Мотор Сичи".

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,09%), "Мотор Сичи" (+0,05%), Индустриалбанка (+1,21%) и банка "Пивденный" (+2,03%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,2% - до 627,35 пункта при объеме торгов 5,96 млн злотых (40,2 млн грн).

Среди индексных акций наиболее подорожали бумаги KDM Shipping (+18,93%), "Агротона" (+7,25%) и "Милкиленда" (+2,77%).

Тройку лидеров снижения составили бумаги "Садовая груп" (-4,26%), KSG Agro (-2,77%) и "Овостара" (-1,09%).

