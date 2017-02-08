Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили ростом торги в среду благодаря повышению котировок компаний КНР в сфере недвижимости.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific по итогам сессии поднялся на 0,3%.

Японский Nikkei 225 в среду повысился на 0,5%, как и более широкий индекс Topix.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, южнокорейский KOSPI опустился на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,5%, новозеландский NZX 50 опустился менее чем на 0,1%. Филиппинский PSEi упал на 0,4%, малазийский FTSE Malay KLCI - на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,4%.

Индийский фондовый индекс Bensex опустился на 0,2%. Резервный банк Индии (РБИ, центробанк страны) в среду неожиданно оставил неизменной базовую процентную ставку на уровне 6,25%, тогда как аналитики рассчитывали на снижение ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня

Падение нефтяных котировок, продолжающееся третью сессию подряд, негативно отразилось на акциях нефтедобывающих компаний региона. PetroChina потеряла 0,2% на торгах в Гонконге, CNOOC - 1,2%, японская Inpex - 1,1%.

Тем временем заявление аналитиков Goldman Sachs и Citi о том, что крайне низкие котировки китайских застройщиков не отражают реального положения дел в секторе, привело к росту капитализации этих компаний. Цена бумаг County Garden Holdings Co. подскочила на 9,1%, рекордными темпами почти за два года.

Рыночная стоимость авиакомпании Singapore Airlines выросла на 0,8%, несмотря на то, что накануне компания обнародовала слабые квартальные финпоказатели. Ее прибыль за октябрь-декабрь прошлого года упала на 36% в годовом выражении, до 177,2 млн сингапурских доллара ($125 млн), а выручка снизилась на 2%, до 3,8 млрд сингапурских долларов.

Акции генерирующей компании Yokogawa Electric упали на 7,8% после того, как аналитики Credit Suisse предупредили, что ее прибыль может оказаться хуже собственных прогнозов компании.

Цена бумаг японских компаний Fujitsu и Fuji Electric опустилась на 3,8% и 1,8% соответственно. Компании объявили о планах продать принадлежащие им акции друг друга.

Котировки акций операторов казино в Макао Galaxy Entertainment и Sands China снизились на 1,7% и 1,6%, опустившись третью сессию подряд.

На фоне повышения курса иены цена акций японских экспортеров Mazda Motor и Sony Corp. снизилась на 0,5% и 0,7% соответственно.