Dow Jones Industrial Average поднялся во вторник, поскольку рост акций компаний потребительского и технологического сегментов перевесил удешевление бумаг нефтегазовых компаний. Индекс "голубых фишек" поднялся на 38 пунктов, или на 0,2%, до 20090 пунктов. S&P 500 фактически находился у флэтовой линии и поднялся менее чем на 0,1%, Nasdaq Composite прибавил 0,2%.

Недавние отчеты компаний поддержали фондовые индексы. Ожидается, что выручка компаний из списка S&P 500 в 4-м квартале выросла на 4,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее, отметили в FactSet. В конце 2016 года аналитики прогнозировали рост этого показателя лишь на 3,2%.

Многие инвесторы отмечают, что они с осторожным оптимизмом оценивают перспективы роста фондового рынка в США, особенно в случае устойчивого повышения прибыли компаний и реализации инициатив Белого дома по налогово-бюджетному стимулированию и снижению налогов.

Во вторник акции многих нефтегазовых компаний снижались в цене, поскольку фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 1,6%, по 52,17 доллара за баррель. Бумаги нефтегазовых компаний из S&P 500 потеряли 1,4% и показали худший результат из всех подкатегорий индекса.

Тем временем, акции компаний технологического сектора поддержали индекс DJIA. Акции International Business Machines подорожали на 1,5%, а бумаги Apple прибавили 1%.

Показатели прибыли компаний поддержали и другие подкатегории в фондовых индексах.

Акции компании медицинского страхования Centene Corp. поднялись на 5,3% после сообщения о том, что в минувшем квартале ее выручка и прибыль продолжили расти.

Акции биржевого оператора Intercontinental Exchange выросли на 2,4%. Компания сообщила, что ее выручка в 4-м квартале увеличилась сильнее, чем ожидалось, благодаря росту торговых сборов

Бумаги Michael Kors, однако, упали на 11% - компания понизила прогноз на 2017 год из-за разочаровывающих показателей продаж в Северной Америке и Европе.

Политические события в США и Европе вызвали резкие колебания на рынках облигаций и валют на этой неделе, в результате чего инвесторы стали более осторожными.

Индекс доллара Wall Street Journal, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 других основных мировых валют, вырос на 0,5%, до 90,75. Представители ФРС намекнули, что в ближайшие месяцы процентные ставки могут быть повышены. Повышение ставок обычно ведет к укреплению доллара, поскольку в этом случае повышается привлекательность американских активов в глазах инвесторов.

Гособлигации восстановились после потерь начала сессии. Согласно Tradeweb, доходность 10-летних гособлигаций США во вторник снизилась до 2,389% против 2,413%, зафиксированных в понедельник.

Европейский сектор компаний, связанных с недвижимостью, возглавил повышение в регионе после выхода ряда новых корпоративных отчетов. Stoxx Europe 600 прибавил 0,3%.