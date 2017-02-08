Финансовые новости
- |
- 08.02.17
- |
- 13:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Фондовые индексы США слегка повысились на фоне отчетов компаний
07:38 08.02.2017 |
Dow Jones Industrial Average поднялся во вторник, поскольку рост акций компаний потребительского и технологического сегментов перевесил удешевление бумаг нефтегазовых компаний. Индекс "голубых фишек" поднялся на 38 пунктов, или на 0,2%, до 20090 пунктов. S&P 500 фактически находился у флэтовой линии и поднялся менее чем на 0,1%, Nasdaq Composite прибавил 0,2%.
Недавние отчеты компаний поддержали фондовые индексы. Ожидается, что выручка компаний из списка S&P 500 в 4-м квартале выросла на 4,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее, отметили в FactSet. В конце 2016 года аналитики прогнозировали рост этого показателя лишь на 3,2%.
Многие инвесторы отмечают, что они с осторожным оптимизмом оценивают перспективы роста фондового рынка в США, особенно в случае устойчивого повышения прибыли компаний и реализации инициатив Белого дома по налогово-бюджетному стимулированию и снижению налогов.
Во вторник акции многих нефтегазовых компаний снижались в цене, поскольку фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 1,6%, по 52,17 доллара за баррель. Бумаги нефтегазовых компаний из S&P 500 потеряли 1,4% и показали худший результат из всех подкатегорий индекса.
Тем временем, акции компаний технологического сектора поддержали индекс DJIA. Акции International Business Machines подорожали на 1,5%, а бумаги Apple прибавили 1%.
Показатели прибыли компаний поддержали и другие подкатегории в фондовых индексах.
Акции компании медицинского страхования Centene Corp. поднялись на 5,3% после сообщения о том, что в минувшем квартале ее выручка и прибыль продолжили расти.
Акции биржевого оператора Intercontinental Exchange выросли на 2,4%. Компания сообщила, что ее выручка в 4-м квартале увеличилась сильнее, чем ожидалось, благодаря росту торговых сборов
Бумаги Michael Kors, однако, упали на 11% - компания понизила прогноз на 2017 год из-за разочаровывающих показателей продаж в Северной Америке и Европе.
Политические события в США и Европе вызвали резкие колебания на рынках облигаций и валют на этой неделе, в результате чего инвесторы стали более осторожными.
Индекс доллара Wall Street Journal, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 других основных мировых валют, вырос на 0,5%, до 90,75. Представители ФРС намекнули, что в ближайшие месяцы процентные ставки могут быть повышены. Повышение ставок обычно ведет к укреплению доллара, поскольку в этом случае повышается привлекательность американских активов в глазах инвесторов.
Гособлигации восстановились после потерь начала сессии. Согласно Tradeweb, доходность 10-летних гособлигаций США во вторник снизилась до 2,389% против 2,413%, зафиксированных в понедельник.
Европейский сектор компаний, связанных с недвижимостью, возглавил повышение в регионе после выхода ряда новых корпоративных отчетов. Stoxx Europe 600 прибавил 0,3%.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Инфляция в Украине в январе ускорилась до 1,1% - Госстат
Инфляция в Украине в январе 2017 года составила 1,1% по сравнению 0,9% в декабре предыдущего года, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду. В годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 12,6% с 12,4% за минувший год.
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин назначил главой Нацполиции начальника угрозыска Князева
|Госстат предварительно оценивает рост ВВП в 4-м квартале 2016 в 4,5-4,8%
"По предварительным оценкам ВВП в 4-м квартале прошлого года будет обнародован на следующей неделе. Но уже сейчас, на основании данных разных отраслей, можно сказать об ускорении роста ВВП в 4-м квартале. Ориентированный рост ВВП в сравнении с 4-м кварталом 2015 года может составить от 4,5% до 4,8%", - Игорь Вернер.
|Рада решила провести парламентские слушания о реформировании пенсионной системы 7 июня
|Гройсман обещает изменение пенсионной системы в 2017
"Я считаю, что в 2017 году у нас есть все основания говорить о том, что будет изменена пенсионная система, и она будет справедливой. Пенсионеры ощутят увеличение пенсионных выплат, но эту систему нужно коренным образом изменить, и мы будем готовы представить ее украинцам", - заявил премьер.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Фондовые индексы АТР выросли 8 февраля, подорожали акции китайских застройщиков
|Биткойн снова дешевеет из-за внимания китайского ЦБ
Народный банк Китая 8 февраля провел встречу за закрытыми дверями с ведущими китайскими платформами криптовалют, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В повестку дня включены вопросы отмывания денег через криптовалюты, включая биткойн.
|НБУ купил $26,5 млн на аукционе в среду при предложении $35,4 млн
|НБУ продал 7 февраля банкам депозитные сертификаты на 12 234 млн гривен
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 7 февраля
|Фонд гарантирования продаст активы четырех банков по-новому
Это интересно
|В Audi задумались над выпуском гиперкара
Компания Audi рассматривает возможность выпуска гиперкара, который мог бы составить конкуренцию готовящемуся Mercedes-AMG Project One. Как рассказал в интервью Car Advice глава подразделения Sport Стефан Винкельманн, с помощью такой модели можно было бы «протестировать значимость бренда».
|Google закрывает сервис платежей с помощью голоса
|Глава Volkswagen объявил о конце эры даунсайзинга
|У Jaguar Land Rover украли двигателей на 3,5 миллиона евро
|Технология "жидкостных линз" позволит создать универсальные очки
|Складная клавиатура Shanghai Donya имеет встроенный тачпад
|Новый универсал Opel Insignia стал легче, больше и просторнее