Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник вслед за рынками акций США и Европы из-за высокой степени экономической и политической неопределенности, пишет Financial Times.

Волнения на рынке усилились на прогнозах, что международные резервы КНР сократились в январе седьмой месяц подряд. Соответствующие данные были обнародованы после закрытия большинства азиатских бирж. Резервы снизились на $12,3 млрд - до $2 трлн 998 млрд, они опустились ниже $3 трлн впервые с февраля 2011 года.

Японский Nikkei 225 во вторник опустился на 0,4%, более широкий индекс Topix - на 0,3%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,1%. Резервный банк Австралии (РБА) во вторник сохранил базовую процентную ставку на рекордно низкой отметке - 1,5%, где она остается с августа. Решение РБА совпало с ожиданиями рынка.

Новозеландский NZX 50 опустился на 0,4%. Глава ЦБ Новой Зеландии Грэм Уилер заявил, что не будет переизбираться после истечения текущего срока полномочий, завершающегося 26 сентября. В течение шести месяцев после этой даты, пока не будет найден постоянный преемник, обязанности главы ЦБ будет исполнять заместитель управляющего Грант Спенсер.

Инвесторы продолжают ждать деталей экономической политики президента США Дональда Трампа, сообщает CNBC.

"Чем дольше Конгресс и администрация Трампа колеблются с решением о фискальных стимулах, тем меньше все верят в то, что это произойдет", - отметил аналитик процентных ставок BMO Capital Markets Эрон Колин.

В Европе рынки взбудоражены президентской предвыборной кампанией во Франции, в частности, скандалом вокруг кандидата партии "Республиканцы" Франсуа Фийона и обещаниями лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен вывести Францию из Евросоюза.

Акции нефтегазовых компаний Азии подешевели вслед за падением цен на нефть в понедельник: PetroChina потеряла 0,3% на торгах в Гонконге, японская Inpex и австралийская Santos - по 1,3%.

Рыночная стоимость южнокорейского оператора связи SK Networks подскочила на 6,5%, поскольку компания ожидает восстановления прибыли в 2017 году.