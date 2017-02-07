Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник увеличились вслед за ростом котировок акций финансового сектора.

Причиной этого являются ожидания, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит закон Додда-Фрэнка 2010 года, чтобы кардинально ослабить регулирование сектора финансовых услуг.

Кроме того, ожидания более низких темпов роста экономики США подталкивают инвесторов к возвращению на рынки стран с развивающейся экономикой, отмечает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix выросли соответственно на 0,31% и 0,36%.

Цена акций Mitsubishi UFJ Financial Group увеличилась на 3,4%. Крупнейший японский банк сообщил о росте прибыли по итогам прошедшего квартала на 17%, что стало неожиданностью для аналитиков.

Бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 1,6%.

Хорошая отчетность стала фактором резкого скачка рыночной стоимости Yahoo Japan Corp. - более чем на 14%. Операционная прибыль интернет-компании в октябре-декабре повысилась на 20%, до 51,8 млрд иен, благодаря росту рекламных доходов на 10,5%.

Акции SoftBank, который является владельцем Yahoo Japan вместе с американской Yahoo!, подорожали на 1,4%.

Капитализация Honda Motor выросла на 2%. Автопроизводитель увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале, который завершился в декабре, на 36% и во второй раз улучшил прогноз операционной прибыли на весь фингод.

Кроме того, увеличился на 1,9% курс ценных бумаг Sharp после того, как в минувшем квартале производитель бытовой электроники получил прибыль впервые более чем за два года.

Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов увеличился на 0,95%, китайский Shanghai Composite - на 0,54%.

На торгах в Гонконге существенно подорожали акции китайских страховых компаний, включая China Life Insurance - на 7,5% и New China Life Insurance - на 6,8%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 за день опустился на 0,11%, в то время как южнокорейский Kospi прибавил 0,22%.

Причиной снижения австралийского фондового рынка стала слабая статистика.

Розничные продажи в стране в декабре сократились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют официальные данные. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3%.