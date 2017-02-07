Основные фондовые индексы США пятницу выросли на фоне внутренних статистических данных, Dow Jones вновь превысил уровень в 20000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,94% - до 20071,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,54%, до 5666,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,73%, до 2297,42 пункта.

Уровень безработицы в январе вырос до 4,8% с декабрьских 4,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 227 тысяч. Аналитики ожидали, что безработица в январе останется на уровне декабря в 4,7%, а число рабочих мест вырастет на 175 тысяч.

Почасовая заработная плата в январе выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 26 долларов. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,12%, или на 3 цента. Рост почасовой заработной платы в США оказался меньшим, чем ожидали аналитики.

"Рынок труда все еще недостаточно крепкий, чтобы вызывать восторг, но постоянно укрепляется. Нам только надо дождаться роста заработной платы", - приводит агентство MarketWatch мнение менеджера Congress Asset Management Питера Андерсен.

Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе снизился до 56,5% с декабрьского показателя в 56,6%. Аналитики, напротив, ожидали роста индикатора в январе до 57%. При этом индекс занятости в секторе в январе вырос до 54,7% против 52,7% месяцем ранее.

Инвесторы обратили внимание на подписание президентом США Дональдом Трампом двух указов, направленных на поддержание экономического роста США, среди них - изменения к закону Додда-Франка, который ограничивает доступ к финансовым ресурсам страны.

Указы также потребуют от минфина США предоставить отчет спустя 120 дней с момента их подписания по исполнению содержащихся в них пунктов, отметил представитель Белого дома.