Рынок акций Украины завершил торги в пятницу слабым ростом в рамках коррекции после двухдневного снижения: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,55% - до 864,77 пункта, индекс ПФТС – на 0,23%, до 270 пунктов.

Объем торгов на УБ составил 5,3 млн грн, в том числе акциями 4,1 млн грн. Объем торгов на ПФТС составил 584,9 млн грн, в том числе акциями – 0,34 млн грн. Среди индексных акций УБ тройку лидеров роста составили бумаги "Центрэнерго" (+2,25%), "Донбассэнерго" (+1,57%) и "Укрнафты" (+0,88%). Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,64%). На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,17%) и "Мотор Сичи" (-0,18%). Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 1,8% - до 617,94 пункта при объеме торгов 2,73 млн злотых (18,4 млн грн). Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Милкиленда" (-10,29%), KSG Agro (-6,02%) и агрохолдинга ИМК (-4,05%). В "зеленой зоне" торговались акции "Садовая груп" (+7,14%) и "Астарты" (+0,26%).

Киев. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Рынок акций Украины завершил торги в пятницу слабым ростом в рамках коррекции после двухдневного снижения: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,55% - до 864,77 пункта, индекс ПФТС - на 0,23%, до 270 пунктов.

Объем торгов на УБ составил 5,3 млн грн, в том числе акциями 4,1 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 584,9 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.

Среди индексных акций УБ тройку лидеров роста составили бумаги "Центрэнерго" (+2,25%), "Донбассэнерго" (+1,57%) и "Укрнафты" (+0,88%).

Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,64%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,17%) и "Мотор Сичи" (-0,18%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 1,8% - до 617,94 пункта при объеме торгов 2,73 млн злотых (18,4 млн грн).

Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Милкиленда" (-10,29%), KSG Agro (-6,02%) и агрохолдинга ИМК (-4,05%).

В "зеленой зоне" торговались акции "Садовая груп" (+7,14%) и "Астарты" (+0,26%).