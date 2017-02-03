Рынок акций Украины завершил торги в
пятницу слабым ростом в рамках коррекции после двухдневного снижения:
индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,55% - до 864,77 пункта,
индекс ПФТС – на 0,23%, до 270 пунктов.
Объем торгов на УБ составил 5,3 млн грн, в том числе акциями 4,1 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 584,9 млн грн, в том числе акциями – 0,34 млн грн.
Среди индексных акций УБ тройку лидеров роста составили бумаги
"Центрэнерго" (+2,25%), "Донбассэнерго" (+1,57%) и "Укрнафты" (+0,88%).
Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,64%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,17%) и "Мотор Сичи" (-0,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв
снизился на 1,8% - до 617,94 пункта при объеме торгов 2,73 млн злотых
(18,4 млн грн).
Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги
"Милкиленда" (-10,29%), KSG Agro (-6,02%) и агрохолдинга ИМК (-4,05%).
В "зеленой зоне" торговались акции "Садовая груп" (+7,14%) и "Астарты" (+0,26%).
Киев. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Рынок акций Украины завершил торги в пятницу слабым ростом в рамках коррекции после двухдневного снижения: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,55% - до 864,77 пункта, индекс ПФТС - на 0,23%, до 270 пунктов.
Объем торгов на УБ составил 5,3 млн грн, в том числе акциями 4,1 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 584,9 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
Среди индексных акций УБ тройку лидеров роста составили бумаги "Центрэнерго" (+2,25%), "Донбассэнерго" (+1,57%) и "Укрнафты" (+0,88%).
Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,64%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,17%) и "Мотор Сичи" (-0,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 1,8% - до 617,94 пункта при объеме торгов 2,73 млн злотых (18,4 млн грн).
Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Милкиленда" (-10,29%), KSG Agro (-6,02%) и агрохолдинга ИМК (-4,05%).
В "зеленой зоне" торговались акции "Садовая груп" (+7,14%) и "Астарты" (+0,26%).