Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии, в пятницу в минусе на фоне новостей о том, что Народный банк Китая увеличил уровень процентных ставок по краткосрочным займам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.35 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite терял 0,54%, до 3142,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - 0,42%, до 1909,34 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,48%, до 23070,37 пункта, корейский KOSPI - на 0,10%, до 2068,86 пункта. Японский Nikkei 225 растет на 0,05%, до 18923,37 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов пятницы снизился на 0,42%, до 5621,60 пункта.

Народный банк Китая в пятницу повысил процентную ставку по недельным операциям обратного РЕПО на открытом рынке на 10 базисных пунктов - до 2,35% с 2,25%, сообщает агентство Рейтер. Изменение вступило в силу с 3 февраля.

ЦБ КНР также увеличил ставки на краткосрочные кредиты. В частности, Народный банк поднял ставку "овернайт" для таких кредитов до 3,1% с 2,75%, семидневную ставку - до 3,35% с 3,25% и месячную ставку - до 3,7% с 3,6%.

"Кажется, что эти действия являются намерением (ЦБ КНР - ред.) контролировать "пузырь" на рынке недвижимости. Они также могут быть направлены на приостановку ослабления юаня", - цитирует агентство Рейтер главного научного сотрудника по экономике Daiwa Institute of Research в Токио Наото Сайто (Naoto Saito).