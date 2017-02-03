Основные фондовые индексы США в четверг преимущественно снизились на фоне опасений инвесторов, связанных с последними комментариями президента США Дональда Трампа по международным вопросам, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,03% - до 19884,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,11%, до 5636,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,06%, до 2280,85 пункта.

В четверг Трамп вновь выразил озабоченность по поводу сделки о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и заявил, что готов ускорить переговоры по изменению соглашения. Существующее соглашение Трамп назвал "катастрофой" для США и рабочих мест в стране. Также Трамп заявил, что Вашингтон не исключает вариантов военного решения в ответ на испытание Ираном баллистической ракеты 29 января. Позже агентство Рейтер сообщило, что администрация США готовит новые санкции против Ирана, которые могут ввести уже на этой неделе отчасти в качестве ответа на испытание.

Кроме того, СМИ сообщили, что Трамп повысил голос на премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла во время их телефонного разговора, положив трубку спустя 25 минут после начала разговора, хотя планировалось, что он продлится около часа. Трамп назвал достигнутое его предшественником разовое соглашение о принятии США беженцев из Австралии "бессмысленным" и пообещал изучить его. Накануне агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на попавший в его распоряжение фрагмент расшифровки разговора сообщило, что Трамп в разговоре с мексиканским коллегой Пенья Ньето заявил, что может направить американских военнослужащих, чтобы "остановить плохих парней".

Как отметил главный экономист Mizuho Securities USA, Inc. в Нью-Йорке Стивен Риккиуто (Steven Ricchiuto), инвесторам стоит готовиться к внезапным колебаниям рынка. "Когда я оцениваю то, что мы знаем об экономической стратегии Трампа, а это весьма немного, она может быть или очень хорошей для экономики, или очень плохой. Нет золотой середины", - сказал он агентству MarketWatch.

Как сообщило Минтруда, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 января, снизилось на 14 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 246 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя на 9 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 259 тысяч - до 250 тысяч. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону увеличения на одну тысячу - до 260 тысяч.