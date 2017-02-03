Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились в четверг: рынки не стали фокусироваться на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), вновь обратив внимание на действия президента США Дональда Трампа.

Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Китайские биржи закрыты в четверг в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, в пятницу рынки возобновят работу.

Введение Д.Трампом миграционных ограничений спровоцировало существенное снижение фондовых рынков в начале текущей недели, пишет газета The Wall Street Journal. Позднее динамика акций сменилась ростом благодаря позитивным статданным из США, Китая и Европы.

Федрезерв, завершивший в среду двухдневное заседание, не удивил рынки, сохранив базовую процентную ставку в диапазоне от 0,50% до 0,75%. При этом центробанк практически не дал новых сигналов о будущих изменениях ставки, хотя отметил улучшение доверия к экономике и общую сбалансированность рисков для экономических прогнозов.

"Теперь внимание трейдеров вновь направлено на Трампа и его административные указы, - отмечает аналитик Saxo Markets по Азиатско-Тихоокеанскому региону Тарек Хорчани. - Акции пока негативно реагируют на его инициативы".

Японский рынок упал в четверг на фоне укрепления иены относительно доллара США. Эксперты ждут действий от главы японского ЦБ Харухико Куроды, с учетом подъема доходности десятилетних гособлигаций выше отметки в 0,1% годовых впервые с января прошлого года.

Рост доходности госбумаг выше уровня в 0,1% годовых показывает, что японский ЦБ не смог остановить рост процентных ставок. Это ставит под сомнение стратегию ЦБ по контролю кривой доходности гособлигаций, отмечают эксперты.

Котировки акций японских экспортеров снизились в четверг на фоне укрепления иены к доллару.

Стоимость бумаг Sony опустилась на 1,2%, Panasonic Corp. - на 1,4%. Sony понизила прогноз прибыли на текущий финансовый год, списав гудвилл кинематографического подразделения на сумму 112,1 млрд иен (около $1 млрд) в третьем финквартале, завершившемся 31 декабря 2016 года.

Акции Mitsubishi Corp. подорожали на 2,1%. Крупнейший торговый дом Японии повысил прогноз чистой прибыли на текущий финансовый год, завершающийся 31 марта, на 33% - до 440 млрд иен ($3,9 млрд).

Котировки бумаг китайских поставщиков Apple подорожали в четверг благодаря данным о росте продаж iPhone в минувшем квартале. Тайваньский рынок открылся 2 февраля впервые после длительных выходных по случаю празднования Нового года по Лунному календарю.

Акции Hon Hai выросли в цене на 2,4%, Casetek - на 9,1%.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на увеличение профицита торгового баланса в Австралии в декабре 2016 года до рекордного уровня.

Согласно официальным данным, положительное сальдо баланса внешней торговли Австралии в позапрошлом месяце составило 3,5 млрд австралийских долларов ($2,7 млрд) по сравнению с 2,04 млрд долларов месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных WSJ, предполагал, что профицит составит 2,2 млрд долларов.

"Увеличение профицита баланса внешней торговли Австралии в декабре до рекордного уровня показывает, что увеличение цен на сырьевые товары поддерживает экономику и существенно сокращает шансы рецессии", - цитирует газета Financial Times экономиста Capital Economics по Австралии и Новой Зеландии Пола Дейлса.