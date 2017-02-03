Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) по сохранению базовой процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,14% - до 19890,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,5% - до 5642,65 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,03% - до 2279,55 пункта.

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам первого в 2017 году заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75% годовых, как и ожидалось. Регулятор отметил также, что экономическая активность в США усилилась с последнего заседания регулятора в декабре 2016 года. Рынок труда страны продолжил укрепляться, расходы домохозяйств умеренно выросли. В то же время инвестиции в бизнес-сектор остались низкими. Инфляция в стране немного выросла, но по-прежнему остается ниже целевого уровня в 2%.

"Уверенность в экономике привела к более решительному заявлению ФРС в части инфляции", - считает Атуль Леле, старший инвестспециалист Deltec International Group, чьи слова приводит агентство MarketWatch.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе увеличился до максимального уровня с ноября 2014 года в 56% с декабрьских 54,5%. Аналитики прогнозировали рост индикатора до 55%.

Инвесторы также обратили внимание на новости о росте чистой прибыли AppleAAPL в первом квартале 2016-2017 финансового года (завершился 31 декабря) до рекордно высокого уровня в 3,36 доллара на акцию против 3,28 доллара годом ранее. Выручка за отчетный период выросла в годовом выражении на 3,26%, до 78,351 миллиарда долларов - это тоже рекордом для компании.