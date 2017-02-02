Фондовый рынок Украины завершил торги в среду умеренным снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,37% - до 865,93 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 269,93 пункта.

Объем торгов на УБ составил 4,7 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 190 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.

В "индексной корзине" УБ больше всех подешевели бумаги "Центрэнерго" (-1,12%), Райффайзен Банка Аваль (-0,98%) и "Мотор Сичи" (-0,45%).

Подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+1,6%) и "Укрнафты" (+1,37%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,16%) и "Мотор Сичи" (+0,23%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 1,19% - до 632 пунктов при объеме торгов 6,58 млн злотых (44,4 млн грн).

Среди индексных акций тройку лидеров снижения составили бумаги "Садовая груп" (-4,26%), Coal Energy (-2,44%) и "Астарты" (-1,84%).

Лучший рост зафиксирован по бумагам KDM Shipping (+23,68%), "Овостара" (+1,95%) и "Милкиленда" (+1,17%).

