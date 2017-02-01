Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Гонконга, в среду демонстрируют положительную динамику, отыгрывая ряд опубликованных ранее позитивных внутренних статистических показателей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.02 EET гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,71%, до 23195,23 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,58%, до 2079,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,52%, до 5650,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,55%, до 19145,69 пункта.

Биржи Китая в среду закрыты из-за празднований китайского Нового года по лунному календарю. "Чуньцзе" - Праздник весны, или Новый год по лунному календарю, в 2017 году наступил в ночь на 28 января. Официальные новогодние праздники в Китае продлятся с 27 января по 2 февраля включительно. На прошлой неделе в четверг индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 3159,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,70%, до 1917,32 пункта.

Ранее в среду государственное статистическое бюро КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе составил 51,3 пункта, слегка снизившись с отметки декабря в 51,4 пункта. Тем не менее, показатель превзошел прогнозы экспертов, ожидавших его на уровне 51,2 пункта. Индекс PMI в непроизводственной сфере экономики КНР в январе достиг 54,6 пункта против 54,5 пункта в декабре. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.

Кроме того, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс PMI в промышленном секторе экономики Японии, по окончательно оценке, в январе вырос до 52,7 пункта с 52,4 в декабре. Таким образом, показатель достиг максимума с марта 2014 года.

Инвесторы в Южной Корее положительно отреагировали на данные от министерства торговли, промышленности и энергетики страны. Ведомство сообщило, что экспорт Южной Кореи в январе вырос на 11,2% году к году - до 40,3 миллиарда долларов. Показатель продемонстрировал наилучшие темпы роста с февраля 2012 года, пишет агентство Рейтер. Импорт в стране увеличился на 18,6% - до 37,1 миллиарда долларов.