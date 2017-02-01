Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно незначительно снизились на фоне внутренней статистики по доверию потребителей в стране и корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,54% - до 19864,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,02%, до 5614,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,09%, до 2278,87 пункта.

Во вторник стало известно, что индекс доверия потребителей в США в январе упал до 111,8 пункта с пересмотренного декабрьского показателя в 113,3 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 113 пунктов с первоначального индикатора декабря в 113,7 пункта.

Президент США Дональд Трамп ранее во вторник на встрече с главами нескольких фармацевтических компаний призвал их увеличить производство в стране, снизить цены и пообещал сократить время ожидания для утверждения новых лекарств. Президент отметил, что увеличение производства в стране связано с девальвацией валюты в других странах.

Чистый убыток американской компании по доставке почтовых отправлений United Parcel Service Inc. по итогам четвертого квартала составил 239 миллионов долларов против прибыли в 1,331 миллиарда долларов за 2015 год. Разводненный убыток на акцию достиг 0,27 доллара против прибыли в 1,48 доллара годом ранее. Аналитики ждали прибыль на отметке 1,69 доллара.

ExxonMobil по итогам четвертого квартала сократила чистую прибыль в 1,65 раза - до 1,68 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила в отчетном периоде 0,41 доллара против 0,67 доллара годом ранее 2016 года сократилась вдвое по сравнению с 2015 годом - до 7,84 миллиарда долларов.