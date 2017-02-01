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Топливно-энергетический комплекс
Рынок акций Украины завершил последние торги в январе умеренным ростом
19:33 31.01.2017 |
Фондовый рынок Украины в пятницу еще немного вырос: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,45% - до 869,11 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 270,31 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,6 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 620,1 млн грн, в том числе акциями - 0,38 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+1,32%), "Донбассэнерго" (+0,56%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,35%).
Снизились в цене акции "Укрнафты" (-0,18%) и "Центрэнерго" (-0,03%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,18%) и "Мотор Сичи" (+0,91%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,01% - до 639,62 пункта при объеме торгов 13,5 млн злотых (91,1 млн грн).
В "индексной корзине" больше всех упали в стоимости бумаги "Агротона" (-7,26%), "Милкиленда" (-4,81%) и Coal Energy (-2,96%).
Выросли в цене акции "Кернела" (+2,33%) и агрохолдинга ИМК (+1,81%).
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