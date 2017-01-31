Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают снижение во вторник вслед за падением американского рынка акций из-за иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

Волнения на рынках усилились после того, как Д.Трамп освободил от обязанностей и.о. генпрокурора США Салли Йейтс, которая ранее раскритиковала указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением.

Биржи материкового Китая, Гонконга, Тайваня все еще закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. КНР будет отдыхать всю неделю, Гонконг вернется к работе с 1 февраля.

Японский Nikkei 225 во вторник опустился на 1,5%, более широкий индекс Topix - на 1,2%. Банк Японии не стал расширять программы поддержки экономики и менять основные параметры денежно-кредитной политики. При этом руководители ЦБ повысили прогнозы роста ВВП и выразили уверенность в том, что им удастся достичь целевого уровня инфляции (2% годовых) без дополнительных стимулов.

На этой неделе инвесторы также ждут заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии, итоги которых будут опубликованы соответственно 1 и 2 февраля.

Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,7%, индекс нефтегазовых компаний Австралии потерял 1,7%, индикаторы телекоммуникационной отрасли, а также горнорудных и металлургических компаний - по 1,4%.

Индийский Sensex потерял 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - 0,1%, малайский FTSE Malay KLCI - 0,6%.

Как сообщалось, Д.Трамп в пятницу подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления.

"Мусульманский запрет" нового президента США привел к активным протестам по всей стране и бурной реакции за рубежом.

В Японии резко дешевеют акции генерирующих компаний, в том числе Hokuriku Electric потеряла 11% капитализации из-за прогноза чистого убытка в текущем фингоду, завершающемся 31 марта.

Как стало известно во вторник, снижение потребительских расходов в Японии замедлилось в декабре до минимума более чем за год - 0,3% в годовом выражении против 1,5% в ноябре и ожидавшегося экспертами сокращения на 0,9%.

Уровень безработицы в Японии в декабре остался на отметке 3,1%, которая близка к минимальной за несколько десятилетий.

Промышленное производство в Японии увеличилось в прошлом месяце на 0,5% относительно ноября и на 3% по сравнению с декабрем 2015 года. Таким образом, его подъем замедлился, но в целом соответствовал прогнозам рынка.

