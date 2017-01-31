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Топливно-энергетический комплекс
Биржи США закрылись в минусе 30 января на фоне последних решений Трампа
07:19 31.01.2017 |
Основные фондовые индексы США в понедельник снизились на 0,6-0,8% на фоне последних решений президента США Дональда Трампа, Dow Jones опустился ниже уровня в 20000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,61% - до 19971,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,83%, до 5613,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,6%, до 2280,90 пункта.
Вопреки ожиданиям, рынки приветствовали избрание Трампа президентом. Однако, в то время как инвесторы ждали налоговых и бюрократических послаблений, первая неделя после вступления его в должность оказалась крайне напряженной.
На прошлой неделе Трамп объявил о немедленном начале строительства стены на границе с Мексикой, подготовительные мероприятия в рамках проекта должны быть завершены в течение 180 дней. Ранее Трамп пригрозил, что, в случае отказа мексиканских властей оплатить стену, он запретит денежные переводы мексиканских мигрантов из США на родину. Президент Мексики после этого вновь сообщил, что его страна ничего не будет платить за строительство стены на границе с США, и отменил свой визит в США.
Затем Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам 7 стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Многотысячные акции протеста против указа о беженцах прошли в воскресенье в городах США.
"Рынок сейчас негативно реагирует на возникшую неопределенность", - приводит агентство Рейтер слова главного рыночного стратега в Boston Private Wealth Роберта Павлика (Robert Pavlik).
На этом фоне инвесторы почти не обратили внимания на внутреннюю статистику. Потребительские доходы в стране в декабре увеличились на 50,2 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с ноябрем, расходы выросли на 63,1 миллиарда долларов, или на 0,5%. Аналитики ожидали роста доходов на 0,4% в месячном выражении, а расходов - на 0,5%.
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