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Фондовые индексы Азии упали в понедельник из-за миграционной политики Трампа
13:17 30.01.2017 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали в понедельник, поскольку участники рынка встревожены изменениями в иммиграционной политике США при новой администрации и слабыми данными об американском ВВП за четвертый квартал.
На этой неделе инвесторы ждут заседаний ведущих центральных банков мира, включая Банк Японии, Федеральную резервную систему (ФРС) и Банк Англии. Предполагается, что все они скорректируют макроэкономические прогнозы с учетом действий и обещаний нового президента США Дональда Трампа.
Биржи материкового Китая, Гонконга, Тайваня, Вьетнама, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. КНР будет отдыхать всю неделю, Гонконг вернется к работе с 1 февраля.
Японский Nikkei 225 в понедельник опустился на 0,5%, более широкий индекс Topix - на 0,4%.
Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,9%, индийский Sensex потерял 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - 0,2.
Президент США Д.Трамп в пятницу подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну. Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства или вида на жительство в США с правом трудоустройства (грин-карты), однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу.
"Есть опасения, что запрет Трампа отложит долгожданное восстановление экономики, усиливается и обеспокоенность его протекционистской торговой политикой", - отметил глава центра инвестиционных исследований Aizawa Securities Хироясу Иида.
Как сообщило министерство торговли США в пятницу, экономика страны в октябре-декабре выросла на 1,9% в пересчете на годовые темпы после скачка на 3,5% в предыдущие три месяца. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,2%.
По итогам 2016 года рост ВВП замедлился до 1,9% с 2,6% в 2015 году. Таким образом, одиннадцатый год подряд темпы подъема американской экономики остаются слабее 3%, тогда как средний долгосрочный показатель составляет 3,3%.
Данные о декабрьских розничных продажах в Японии оказались существенно хуже ожиданий рынка: по сравнению с ноябрем показатель снизился на 1,7%, а рост в годовом выражении составил всего 0,6%. Между тем аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали снижения первого показателя на 0,6% и роста второго на 1,3%.
Банк Японии в понедельник начал двухдневное очередное заседание, посвященное пересмотру денежно-кредитной политики. Как ожидается, японский ЦБ сохранит прежний курс, но улучшит макроэкономические прогнозы на ближайшие три года.
Рыночная стоимость Toshiba Corp. рухнула на 5,3%. Компания рассматривает продажу активов после многомиллиардных списаний.
Курс ценных бумаг австралийской Qantas опустился на 1,6%. Авиаперевозчик предложил возместить стоимость авиабилетов тем пассажирам, на которых распространяются новые миграционные ограничения в США.
Цена акций японского производителя льдогенераторов Hoshizaki упала на 6,2%, так как компания обнародовала предварительную оценку годовой операционной прибыли в размере 34,5 млрд иен вместо ожидавшихся аналитиками в среднем 35,9 млрд иен.
Из-за снижения цен на нефть и металлы курс ценных бумаг BHP Billiton опустился на 0,6% на торгах в Сиднее, Fortescue Metals - на 2,3%, Santos Ltd. -на 1,5%.
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