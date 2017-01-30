Основные фондовые индексы США по итогам пятницы преимущественно снизились на фоне разочаровавших инвесторов корпоративных отчетов и неоднозначной статистики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,04% - до 20093,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,1% - до 5660,78 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,09% - до 2294,69 пункта.

Реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2016 года, по первой оценке, составил 1,9% в годовом выражении. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста ВВП на 2,2%.

Объем заказов товаров длительного пользования в декабре снизился на 0,4%, хотя аналитики ожидали роста на 2,6%.

"Данные по ВВП и товарам длительного пользования несколько снизили энтузиазм, который наблюдался ранее на этой неделе. Рынки, похоже, хотят переварить последние события, прежде чем возобновить движение на фоне ряда потенциально важных событий на следующей неделе", - приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного стратега CMC Capital Markets Колина Цешиньски.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по окончательной оценке, вырос до максимальной отметки с января 2004 года в 98,5 пункта с 98,2 пункта в декабре. Аналитики ожидали, напротив, снижения индикатора до 98,1 пункта.

Чистая прибыль второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron по итогам четвертого квартала составила 415 миллионов долларов против убытка в 588 миллионов за аналогичный период 2015 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,22 доллара против убытка в 0,31 доллара годом ранее. Эксперты ожидали прибыль в 0,64 доллара.

Американский холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, увеличил квартальную прибыль на 8,3% - до 5,333 миллиарда долларов, оказавшись хуже прогнозов экспертов.

Чистая прибыль Colgate-Palmolive Company за четвертый квартал составила 606 миллионов долларов против убытка в 458 миллионов за аналогичный период предыдущего года. В пересчете на акцию прибыль составила 0,68 доллара против убытка в 0,51 доллара годом ранее, что хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали прибыль в 0,75 доллара на акцию.