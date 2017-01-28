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Топливно-энергетический комплекс
Индекс Dow Jones обновил рекорд на фоне отчетов компаний
07:36 27.01.2017 |
Основные фондовые индексы США в четверг не продемонстрировали единой динамики на фоне финансовых отчетов, данных по рынку недвижимости и труда страны, Dow Jones обновил рекорд; свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,16% - до 20100,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,02%, до 5655,18 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,07%, до 2296,68 пункта.
Продажи новых домов в стране в декабре снизились на 10,4% по сравнению с пересмотренным показателем ноября - до 536 тысяч, тогда как аналитики ожидали снижения показателя на 1% по сравнению с ноябрьским индикатором - до 588 тысяч. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 января, выросло на 22 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 259 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя на 13 тысяч с показателя предыдущей недели - до 247 тысяч.
Накануне фондовый индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше психологически важной отметки в 20000 пунктов, остальные индексы также выросли.
Чистая прибыль интернет-аукциона eBay в четвертом квартале взлетела в 12,44 раза, достигнув 5,936 миллиарда долларов, или 5,3 доллара на акцию. Эксперты ожидали показателя на уровне в 0,54 доллара на акцию. Число активных покупателей компании увеличилось на 3%, до 167 миллионов.
Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств Qualcomm Incorporated по итогам первого квартала 2016-2017 финансового года (завершился 25 декабря) упала в 2,1 раза, до 0,7 миллиарда долларов, или 0,46 доллара на акцию против 0,99 доллара за акцию годом ранее.
Производитель строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американская Caterpillar по итогам четвертого квартала увеличила чистый убыток в 12,4 раза, до 1,171 миллиарда долларов, или 2 доллара на акцию. Эксперты ожидали прибыль на уровне 0,66 доллара за акцию. "Возможно, мы идем слишком быстро или далеко, но мы справедливо оценены", - сказал агентству MarketWatch старший инвестспециалист Kirr Marbach & Co Марк Фостер (Mark Foster).
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