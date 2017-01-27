Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги положительной динамикой после того, как днем ранее американский фондовый индекс Dow Jones обновил исторический максимум, превысив психологическую отметку в 20000 пунктов, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 3159,17 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite - на 0,70%, до 1917,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,41%, до 23374,17 пункта. Корейский KOSPI прибавил 0,81%, до 2083,59 пункта, японский Nikkei 225 - 1,81% - до 19402,39 пункта.

Биржи Австралии в четверг были закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,38%, до 5671,50 пункта.

Глобальный оптимизм на фондовых площадках обусловлен надеждами на дополнительное оживление американской экономики, индекс Dow Jones по итогам торгов среды достиг исторического максимума, превысив психологически важную отметку в 20000 пунктов, индексы NASDAQ и S&P 500 также поставили рекорды.

Положительное влияние на рынки США оказали действия нового президента США Дональда Трампа. С момента вступления в должность Трамп подписал ряд указов: о здравоохранении, о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, о введении моратория на прием на работу новых федеральных служащих, о возобновлении проекта строительства двух нефтепроводов - Keystone и Dakota Access.

Инвесторы считают, что их ожидания вскоре будут реализованы, учитывая скорость, с какой Трамп подписывает указы, пишет агентство MarketWatch. Ранее трейдеры ожидали от политики президента сокращения налогов в стране и других мер экономического стимулирования.

Удорожание азиатских акций сдерживает скорое наступление китайского Нового года по лунному календарю. Биржи Китая и Кореи будут закрыты в пятницу.